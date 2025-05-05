Неандертальцы удивили ученых продвинутым вооружением

Археологи обнаружили в пещере на Северо-Западном Кавказе костяной наконечник возрастом около 80 тысяч лет, который использовался неандертальцами. Статья с результатами изысканий опубликована в Journal of Archaeological Science.

Находка стала сенсацией — она доказывает, что неандертальцы охотились с помощью костяных орудий. Ранее считалось, что населявшие Евразию неандертальцы использовали только каменные орудия, а сложные костяные появились с приходом кроманьонцев из Африки.

Наконечник был изготовлен из кости животного с помощью каменных инструментов и крепился к деревянному древку битумом. Анализ трещин и сколов показал, что наконечник использовался по назначению.

Таким образом, неандертальцы самостоятельно разрабатывали сложное оружие задолго до прихода людей современного типа, так как Homo sapiens пришли в Европу только примерно 45 тысяч лет назад.