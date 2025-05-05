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Объявлены дата старта и участники реалити-шоу «Мастер игры»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Мастер игры»

Премьера нового психологического реалити-шоу «Мастер игры» состоится 17 мая в 19:00 на ТНТ, сообщила пресс-служба канала и раскрыла участников.

Среди новых участников, чьи имена стали известны, — актер Вячеслав Чепурченко, актер Борис Дергачев, актер Сергей Романович, актриса Наташа, комик Игорь Чехов, мастер спорта по регби Кирилл Кошарин, актер Даниил Вахрушев.

Также среди участников актеры Денис Власенко, Леон Кемстач и Наталья Рудова, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, музыкальный продюсер Александр Толмацкий, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова, блогер и невеста Григория Лепса Аврора Киба, а также шесть участников, известных по проекту «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Правила

По правилам шоу 22 участника заселяются на роскошную виллу в Марокко, где им предстоит проходить испытания и вести скрытую борьбу.

Трое игроков с самого начала становятся «темными» – их задача скрывать свою роль, устранять соперников и манипулировать остальными. Остальные – «светлые», их цель – вычислить предателей и сохранить команду.

В каждом выпуске зрители увидят испытания, стратегические ходы, неожиданные повороты и еженедельно проект будут покидать два человека. Один участник покидает реалити по решению «темных», второй по итогам голосования за круглым столом.

Победит тот, кто сумеет просчитать всех – или перехитрить даже самых сильных соперников, ведь в процессе игры к «темным» может примкнуть кто угодно.

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Alhazred

Идн лесом Шурик. Провокатор из тебя хуже чем из попа Гапона.

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И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

Alhazred

Это праздник для всех и воевавших и их детей и нас. Но тебе не понять этого бандеровская подстилка.

mosquito__2010

"взрослые" - в смысле как бабки на лавочке ? слушай а похоже. сплети домыслы истерики ваще тика в тику....