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Представлена уникальная база героев СССР и России

Источник:
Sibnet.ru
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Интернет-энциклопедия Рувики к 80-летию Победы представила уникальную базу героев СССР и России, сообщила пресс-служба энциклопедии.

«В проекте "Наши герои — наша история" собрано более четырнадцати тысяч биографий героев СССР и России», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что у пользователей сохраняется возможность написать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. На сегодня собрано 12 777 биографий героев СССР и 1 530 статей о героях России.

Проект поддержан министерством обороны Российской Федерации, Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», Музеем Победы и состоит из трех разделов: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза», «Герои России».

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Жизнь #История
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Топ комментариев

Alhazred

Идн лесом Шурик. Провокатор из тебя хуже чем из попа Гапона.

Alhazred

И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

Alhazred

Это праздник для всех и воевавших и их детей и нас. Но тебе не понять этого бандеровская подстилка.

mosquito__2010

"взрослые" - в смысле как бабки на лавочке ? слушай а похоже. сплети домыслы истерики ваще тика в тику....