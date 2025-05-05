Представлена уникальная база героев СССР и России

Интернет-энциклопедия Рувики к 80-летию Победы представила уникальную базу героев СССР и России, сообщила пресс-служба энциклопедии.

«В проекте "Наши герои — наша история" собрано более четырнадцати тысяч биографий героев СССР и России», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что у пользователей сохраняется возможность написать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. На сегодня собрано 12 777 биографий героев СССР и 1 530 статей о героях России.

Проект поддержан министерством обороны Российской Федерации, Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», Музеем Победы и состоит из трех разделов: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза», «Герои России».