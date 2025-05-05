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Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа

Источник:
ТАСС
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Президент России Путин и президент США Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Фото: © пресс-служба президента РФ

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, это «требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются». Но пока какой-то конкретики на этот счет нет, отметил Песков.

Трамп накануне заявил, что подумает о возможной встрече Путиным в Саудовской Аравии во время визита в королевство в середине мая. Песков же пояснил, что у Путина в графике нет скорых поездок на Ближний Восток.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встречу президентов России и США организуют, как только появится необходимость. Пока контакты с Вашингтоном ведутся на других уровнях, уточнил он.

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Топ комментариев

Alhazred

Идн лесом Шурик. Провокатор из тебя хуже чем из попа Гапона.

Alhazred

И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

Alhazred

Это праздник для всех и воевавших и их детей и нас. Но тебе не понять этого бандеровская подстилка.

mosquito__2010

"взрослые" - в смысле как бабки на лавочке ? слушай а похоже. сплети домыслы истерики ваще тика в тику....