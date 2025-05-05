Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, это «требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются». Но пока какой-то конкретики на этот счет нет, отметил Песков.

Трамп накануне заявил, что подумает о возможной встрече Путиным в Саудовской Аравии во время визита в королевство в середине мая. Песков же пояснил, что у Путина в графике нет скорых поездок на Ближний Восток.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встречу президентов России и США организуют, как только появится необходимость. Пока контакты с Вашингтоном ведутся на других уровнях, уточнил он.