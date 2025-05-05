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Загадочные черные коробки нашли на Марсе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты странные структуры, похожие на черные коробки, сообщается на сайте NASA.

Находка была сделана в 154-километровом древнем ударном кратере Гейл, расположенном в районе марсианского экватора. Он возник примерно 3,5—3,8 миллиарда лет назад после падения астероида.

Скорее всего, в древности Марс представлял собой полноводную планету. В кратере Гейл марсоход наблюдает глинистые минералы, при этом глина образуется только в присутствии жидкой воды.

«Черные коробки» на поверхности Марса
«Черные коробки» на поверхности Марса
Фото: © NASA

На склоне горы Шарп в центре кратера также обнаружен гипс, в кристаллической структуре этого сульфатного минерала заключены молекулы воды. Его много на Земле, где он образуется в результате испарений соленой воды.

Сейчас Curiosity передвигается по склону горы Шарп в регионе, который получил название Долины Тамарак. Именно там ученые зафиксировали «черные коробки» — темные камни правильной формы.

Исследователи предполагают, что таинственные структуры состоят из сульфатного минерала. Скорее всего, они образовались при высыхании и растрескивании грунта. Если это действительно так, то миллиарды лет назад марсианский кратер был огромным озером.

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Топ комментариев

Alhazred

Идн лесом Шурик. Провокатор из тебя хуже чем из попа Гапона.

scorpion2777

Победа в ВОВ, это заслуга моих дедов. Здесь речь об америкосах, которые прибежали на войну только когда...

anubis77

Тебе чем этот праздник так поперёк горла-то встал, что ты его под резолюцию даже подвести умудрилсяТы...

mosquito__2010

"взрослые" - в смысле как бабки на лавочке ? слушай а похоже. сплети домыслы истерики ваще тика в тику....