Загадочные черные коробки нашли на Марсе. ФОТО

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты странные структуры, похожие на черные коробки, сообщается на сайте NASA.

Находка была сделана в 154-километровом древнем ударном кратере Гейл, расположенном в районе марсианского экватора. Он возник примерно 3,5—3,8 миллиарда лет назад после падения астероида.

Скорее всего, в древности Марс представлял собой полноводную планету. В кратере Гейл марсоход наблюдает глинистые минералы, при этом глина образуется только в присутствии жидкой воды.

«Черные коробки» на поверхности Марса Фото: © NASA

На склоне горы Шарп в центре кратера также обнаружен гипс, в кристаллической структуре этого сульфатного минерала заключены молекулы воды. Его много на Земле, где он образуется в результате испарений соленой воды.

Сейчас Curiosity передвигается по склону горы Шарп в регионе, который получил название Долины Тамарак. Именно там ученые зафиксировали «черные коробки» — темные камни правильной формы.

Исследователи предполагают, что таинственные структуры состоят из сульфатного минерала. Скорее всего, они образовались при высыхании и растрескивании грунта. Если это действительно так, то миллиарды лет назад марсианский кратер был огромным озером.