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Илон Маск поменял имя в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск сменил отображаемое имя в соцсети X на Gorklon Rust, никак не пояснив свое решение.

Пользователи предположили, что Gorklon Rust представляет собой сразу несколько отсылок. Grok — название чат-бота на основе искусственного интеллекта, разработанного компанией миллиардера xAI Маска.

В свою очередь, Rust может быть отсылкой к языку программирования Rust, который является частью технологического стека xAI. Gorklon Rust также считать намеком на мемную криптовалюту на блокчейне Solana.

Илон Маск регулярно меняет свое имя в соцсетях. Так, в феврале глава компании Tesla некоторое время носил имя Harry Bolz. В декабре прошлого года он переименовал себя в Kekius Maximus.

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Топ комментариев

Alhazred

Идн лесом Шурик. Провокатор из тебя хуже чем из попа Гапона.

scorpion2777

Победа в ВОВ, это заслуга моих дедов. Здесь речь об америкосах, которые прибежали на войну только когда...

anubis77

Тебе чем этот праздник так поперёк горла-то встал, что ты его под резолюцию даже подвести умудрилсяТы...

mosquito__2010

"взрослые" - в смысле как бабки на лавочке ? слушай а похоже. сплети домыслы истерики ваще тика в тику....