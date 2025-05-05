Илон Маск поменял имя в соцсетях

Американский предприниматель Илон Маск сменил отображаемое имя в соцсети X на Gorklon Rust, никак не пояснив свое решение.

Пользователи предположили, что Gorklon Rust представляет собой сразу несколько отсылок. Grok — название чат-бота на основе искусственного интеллекта, разработанного компанией миллиардера xAI Маска.

В свою очередь, Rust может быть отсылкой к языку программирования Rust, который является частью технологического стека xAI. Gorklon Rust также считать намеком на мемную криптовалюту на блокчейне Solana.

Илон Маск регулярно меняет свое имя в соцсетях. Так, в феврале глава компании Tesla некоторое время носил имя Harry Bolz. В декабре прошлого года он переименовал себя в Kekius Maximus.