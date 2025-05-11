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Россиянам рассказали, как прийти в себя после майских праздников

Источник:
RT
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Офис
Фото: © Sibnet.ru

Россияне могут с минимальными проблемами войти в рабочий ритм, выполнив несколько простых рекомендаций, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

После длинных праздников бывает трудно войти в рабочий ритм, но есть способ сделать это максимально безболезненно. Во-первых, в первые дни после отдыха нужно посветить «раскачке»: «привести в порядок рабочее пространство, разобрать файлы на компьютере, навести порядок на столе», приводит RT совет Бухваловой.

«Даже пять минут уборки помогут почувствовать контроль над ситуацией», а вот в сложные рабочие процессы лучше в этот период не погружаться, отметила эксперт.

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Также, по словам Бухваловой, в первые дни будет полезно сместить акцент с результата на процесс. Не требовать от себя быстро закончить проект, а поработать над ним некоторое время.

Хорошо сделать что-то мотивирующее: сходить в кафе, вечером встретиться с друзьями, съесть что-то вкусное. «Когда есть маленькие радости, возвращаться в режим гораздо проще», — подчеркнула Бухвалова.

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Наука #Психо #Общество
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Топ комментариев

~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

Dmitriy1983

Ну ты если хочешь на матах жить, рисуй их дома на стенах для себя. А нормальным людям это читать не надо.

DRAGONWAY

Пойдет если не собирается воевать дальше, поставки вооружения лишь означает, что они не готовы к переговорам