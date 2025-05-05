Минэкономразвития спрогнозировало неуклонный рост зарплат

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ) вырастут на 51% к 2028 году, следует из прогноза Минэкономразвития России.

Повышение зарплат остается ключевым инструментом привлечения сотрудников в условиях дефицита кадров, приводят «Ведомости» мнение Виктории Павлюшиной из Агентства трансформации и развития экономики.

В базовом сценарии к 2025 году средняя номинальная зарплата в России достигнет 102,7 тысячи рублей (+16,8% в годовом выражении), а к 2028 году — 132,9 тысячи рублей (+7,3%). В консервативном варианте, учитывающем риски замедления мировой экономики, рост будет чуть ниже: до 127,4 тысячи рублей к 2028 году.

Реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличатся скромнее: на 6,8% в 2025 году и до 3,2% к 2028 году, сказано в прогнозе Минэкономразвития.