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Минэкономразвития спрогнозировало неуклонный рост зарплат

Источник:
Sibnet.ru
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Среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ) вырастут на 51% к 2028 году, следует из прогноза Минэкономразвития России.

Повышение зарплат остается ключевым инструментом привлечения сотрудников в условиях дефицита кадров, приводят «Ведомости» мнение Виктории Павлюшиной из Агентства трансформации и развития экономики.

В базовом сценарии к 2025 году средняя номинальная зарплата в России достигнет 102,7 тысячи рублей (+16,8% в годовом выражении), а к 2028 году — 132,9 тысячи рублей (+7,3%). В консервативном варианте, учитывающем риски замедления мировой экономики, рост будет чуть ниже: до 127,4 тысячи рублей к 2028 году.

Реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличатся скромнее: на 6,8% в 2025 году и до 3,2% к 2028 году, сказано в прогнозе Минэкономразвития.

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Экономика #Деньги
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