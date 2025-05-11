Наука раскрыла секрет формы роз

Израильские физики из Еврейского университета в Иерусалиме нашли ответ на вопрос, почему лепестки розы имеет столь эффектный вид с характерными завитками и острыми краями.

Розы с древнейших времен особо ценились за удивительную красоту и тонкий аромат, но как этот цветок приобрел столь эффектный вид, наука сказать не могла. За решение этой проблемы, вооружившись компьютерным моделированием, взялись израильские ученые,

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Как выяснилось, особую роль в формировании бутона розы играет геометрическое явление под названием эффект несовместимости Майнарди-Кодацци-Петерсона. Благодаря ему лепестки не могут плавно изгибаться, а вместо этого образуют острые складки и завитки, приводит Science отчет ученых.

В отличие от большинства цветов, у которых форма определяется несовместимостью Гаусса (создающей мягкие волны), розы развивают более сложные структуры с четкими гранями.