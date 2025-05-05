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Трамп сообщил о «хороших переговорах» по Украине на выходных

Источник:
ТАСС
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о прошедших на выходных «очень хороших переговорах» по России и Украине.

«Мы провели несколько очень хороших переговоров по России и Украине на выходных», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на брифинге у Белого дома.

По его словам, в последние несколько дней «было несколько очень хороших разговоров с Россией и Украиной». «Я скажу вам, что между двумя сторонами и даже между генералами существует огромная ненависть. Я имею в виду, там огромное количество ненависти, но за последние несколько дней мы провели несколько очень хороших переговоров», — сказал Трамп, не уточнив, о каких именно переговорах идет речь.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ближе к соглашению с одной из сторон конфликта на Украине, но отказался уточнить, с какой именно. Трамп выступил с утверждением, что достижение сделки по Украине «может быть довольно близко».

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Политика #Мир #Военная политика
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