Жесткое ДТП в Шерегеше обошлось без жертв. ВИДЕО

Грузовик снес внедорожник и улетел в кювет в Шерегеше, два человека получили травмы, сообщила Госавтоинспекция Кузбасса. Судя по кадрам с места ДТП, пострадавшие чудом остались живы.

По предварительным ГИБДД, днем в воскресенье, 4 мая, 65-летний водитель автомобиля Hino нарушил правил расположения транспортного сродства на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии пострадали водитель грузовика и 26-летний пассажир внедорожника.

Момент ДТП попал на камеру наблюдения. Также в соцсетях появилось несколько видео с последствиями аварии, где людей вытаскивали из раскореженных машин. В речи очевидцев проскальзывает версия, что у грузовика отказали тормоза.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.