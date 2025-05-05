Российский бегун выиграл шестидневный ультрамарафон

Российский бегун Иван Заборский победил в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», пробежав более 1 тысячи километров, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в телеграм-канале.

«В течение всех шести дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Условия гонки были непростыми — температурные перепады, смена дня и ночи, ограниченный сон», — написал Дегтярев.

Заборский преодолел 1047,5 километра и финишировал с национальным флагом. Еще одна россиянка Ирина Масанова показала пятый результат (832,5 километра).

Заборскому 6 мая исполнится 38 лет. Он бегает ультрамарафоны более десяти лет. В октябре 2024 года он побил рекорд России по суточному бегу в Волгограде.

«Шесть дней Франции» — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. Гонка берет начало в 2006 году, когда впервые прошла в Антибе. Сегодня марафон собирает более 140 участников из десятков стран. Они бегут практически непрерывно в течение шести суток по кольцевому маршруту.