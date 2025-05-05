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Microsoft отключила поддержку Skype

Источник:
ТАСС
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Корпорация Microsoft с понедельника, 5 мая прекратила поддержку мессенджера Skype, сосредоточившись на развитии платформы Microsoft Teams.

В апреле пользователи Skype получили уведомления о переходе на бесплатную версию Teams с сохранением основных функций: видеозвонков, обмена сообщениями и файлами, приводит ТАСС сообщение корпорации.

Данные из Skype будут храниться до января 2026 года. Пользователи могут экспортировать их вручную или дождаться автоматического удаления.

Teams предлагает дополнительные возможности: организацию встреч, управление календарями и создание сообществ.

Skype был запущен в 2003 году и приобретен Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. В марте 2017 года Microsoft представила Teams, который теперь призван стать основной платформой для коммуникаций, заменив уходящий в прошлое Skype.

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