Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городском округе Подольск отбита атака четырех беспилотников, летевших в сторону российской столицы.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в своем в телеграм-канале.

Аэропорт Домодедово с 02.38 по мск временно не принимал и не отправлял рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по Москве в День Победы. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал он.

В ответ зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае для Киева 10 мая может не наступить в принципе.