Трамп заявил о возможности отправки войск в Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии.

«Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, так как она необходима им для обеспечения международной безопасности.

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Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что этот остров должен войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.