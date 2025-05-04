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Редкий белый дельфин попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Туристы заметили дельфина-альбиноса в водах Тайваня — видео с редкой особью опубликовали в соцсетях.

На видео белый дельфин плывет в стае среди сородичей обычного окраса. Судя по небольшим размерам дельфина, это еще подросток.

Гид туристической группы Линь Чэн-Ляо, заснявший животное, рассказал изданию What’s The Jam, что это был первый раз за последние десять лет, когда он увидел дельфина-альбиноса.

Ассоциация охраны океана (OCA) отметила, что, хоть дельфинов-альбиносов сложно встретить у берега, воды Тайваня являются для них домом. В 2024 году ученым удалось зарегистрировать 29 белых особей.

Альбинизм — это генетическое заболевание, при котором у животных не вырабатывается пигмент меланин, придающий цвет их коже, меху, перьям и глазам. В результате животные-альбиносы имеют белый цвет и розовые глаза.

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