Путин поделился мыслями о преемнике

Президент России Владимир Путин признался, что постоянно думает о своем потенциальном преемнике и рассматривает возможных кандидатов, об этом он сообщил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Журналист Павел Зарубин задал Путину вопрос, думает ли он о том, «что дальше, кто дальше». Глава государства ответил, что «всегда об этом думает».

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос», — отметил президент.

Путин добавил, что должен появиться один или несколько человек, которые бы смогли добиться доверия народа.

«Когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — сказал президент.

Он согласился со словами Зарубина, который предположил, что Путин смотрит на возможных кандидатов и оценивает потенциал каждого их них. «Да, так и есть», — подтвердил Путин.

В ноябре 2024 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о преемнике действующего главы государства, заявил, что он будет «такой же, как Путин».