Мошенники стали присылать поддельные штрафы ГИБДД с фото

Мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные по камерам фотовидеофиксации, сообщило МВД России.

«Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — приводит ТАСС материалы ведомства.

Владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД и назначением административного наказания в виде штрафа.

На оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, имеется бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. У подделки в графе «получатель штрафа» вместо «Управления Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы. Это могут быть «Яндекс.Деньги», «РБКМани», «QiwiКошелек», «02» и так далее.

Мошеннические уведомления о штрафах давно приходят через приложения на телефоне, но без фотоподтверждения. Сейчас в материалах МВД описана более продвинутая схема, которая была бы невозможна без утечки персональных данных. Распознать «фейковые» штрафы можно, проверив УИН на сайте ГИБДД или Госуслугах. Другой способ — сверка банковских реквизитов получателей штрафа.