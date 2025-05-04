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Мошенники стали присылать поддельные штрафы ГИБДД с фото

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные по камерам фотовидеофиксации, сообщило МВД России.

«Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — приводит ТАСС материалы ведомства.

Владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД и назначением административного наказания в виде штрафа.

На оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, имеется бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. У подделки в графе «получатель штрафа» вместо «Управления Федерального казначейства» указан счет платежной электронной системы. Это могут быть «Яндекс.Деньги», «РБКМани», «QiwiКошелек», «02» и так далее.

Мошеннические уведомления о штрафах давно приходят через приложения на телефоне, но без фотоподтверждения. Сейчас в материалах МВД описана более продвинутая схема, которая была бы невозможна без утечки персональных данных. Распознать «фейковые» штрафы можно, проверив УИН на сайте ГИБДД или Госуслугах. Другой способ — сверка банковских реквизитов получателей штрафа.

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Топ комментариев

Alex B 69

Если бы он знал сколько людей испытывают острое желание врезать... ну вы поняли кому 😀

Uynachalnica

Наконец-то ахматовцы встретились с ВСУ... А то все время ВСУ их стороной обходило.

Улитка на склоне

Вот будто других проблем в России нет. Про вымирание и технологическую отсталость стыдливо молчат.

Nik3316

за ночь силы ПВО сбили 121 украинский дрон над <b>российскими регионами</b>...Все понятно... жертва ЕГЭ