Врач опроверг связь между группой крови и характером человека

Представление о том, что люди с определенными группами крови отличаются определенными чертами характера, пришло из Японии, и не находят подтверждения в современных научных исследованиях, сообщил врач-трасфузиолог Павел Трахтман.

«Некоторые представления о свойствах крови являются скорее мистическими, чем научными. К примеру, на сегодняшний день не существует научных данных о связи между группой крови и характером человека», — сказал Трахтман «Газете.Ru».

В Японии эта концепция называется кецу-еки-гата. По словам эксперта, ее появление связано с определенными историческими и политическими процессами в стране. Группой крови могут поинтересоваться на свидании, в компании и даже при трудоустройстве.

«(Кецу-еки-гата), как и гороскопы, не имеет научного подтверждения — то есть является культурным феноменом, а не научным или медицинским фактом», — отметил Трахтман.

По его мнению, популярность кецу-еки-гата в Японии дополнительно «подогревает» то, что разные группы крови равномерно представлены среди населения. В России смотреть на людей через призму подобных представлений было бы не так интересно, так как первая и вторая группы крови встречаются значительно чаще, чем третья или четвертая — совсем редкая в нашей стране.