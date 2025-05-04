Путин рассказал о визитах внуков в Кремль

Внуки президента РФ Владимира Путина могут неожиданно приехать к нему в Кремль, об этом глава государства рассказал в интервью в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет»,

«Могут (приехать), но все же понимают, что у меня график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко, чтобы с ними увидеться», — ответил Путин на вопрос автора фильма Павла Зарубина.

Далее журналист спросил у президента, строг ли он с внуками, на что тот ответил отрицательно.

После этого Путин проводил съемочную группу фильма на кухню и спросил, чем он может их угостить, после чего достал из холодильника бутылку кефира. Президент добавил, что по вечерам старается не есть.

Впервые о том, что у него есть внуки, Путин рассказал в 2017 году в интервью журналисту Оливеру Стоуну. Президент не сообщал, сколько у него внуков, объясняя это соображениями безопасности.