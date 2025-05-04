Конь сбил семилетнюю девочку во дворе дома в Новокузнецке

Два коня проскакали по дворам в Новокузнецке, один из них сбил с ног семилетнюю девочку и травмировал ее, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ЧП произошло 2 мая. По двору дома в Орджоникидзевском районе промчались два коня, заставив разбежаться находившихся там детей. Но одна девочка пострадала. Момент попал на видео и разошелся по соцсетям.

Полицейские нашли владелицу коня. Женщина пояснила, что ее конь орловской породы по кличке Крик вместе с конем по кличке Рубин, принадлежащим другому местному жителю, убежал с места выпаса, где животные находились под присмотром несовершеннолетних дочерей женщины.

Утром хозяйка нашла жеребца на улице Дузенко, поиски второго коня продолжаются.

Ребенок, по данным полиции, получил ушибы и ссадины. Сейчас устанавливается вред здоровью девочки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Также владелице коня грозит административный штраф до 2 тысяч рублей за неправильный выпас животных.