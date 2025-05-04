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«Ветераны России» потребовали русское имя для Superjet

Источник:
Sibnet.ru
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Superjet 100
Фото: © ОАК

Самолет Superjet 100 следует переименовать Як-100 или Як-121, с такой инициативой общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к советнику президента РФ Елене Ямпольской.

Английское название авиалайнера может ассоциироваться у молодежи с американскими супергероями, такими как Супермен или персонажи Marvel Comics, цитирует «Фонтанка» письмо «Ветеранов России».

«Ветераны России» подчеркнули, что самолет разработан на предприятии, которое носит имя легендарного авиаконструктора Александра Яковлева. Под его руководством было создано более 200 типов летательных аппаратов, включая истребители Як-3 и Як-9, сыгравшие ключевую роль в победе над фашизмом.

Авторы инициативы предложили названия Як-100 или Як-121. По их мнению, это не только отдаст дань памяти великому конструктору, но и укрепит связь между поколениями авиастроителей. Они также попросили руководство госкорпораций «Ростех» и ПАО «Яковлев» обратить внимание на «проблемный вопрос».

Движение обратилось к Ямпольской, потому что она участвовала в разработке законопроекта о защите русского языка от иностранных заимствований.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в мае 2024 года заявлял, что возможно переименование лайнера в «Яковлев».

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Жизнь #Общество
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