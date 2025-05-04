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Путин заявил, что Россию провоцировали на применение ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Прямая линия президента Владимира Путина в 2025 году
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россию хотели спровоцировать на применение ядерного оружия, но у страны достаточно ресурсов и без него для достижения целей военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Не было необходимости применять (ядерное) оружие <...> и, надеюсь, и не потребуется», — сказал Путин на видео, опубликованное Зарубиным в его телеграм-канале.

По словам президента, в страны достаточно сил и средств, «чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом».

Новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» выходит на телеканале «Россия» 4 мая. В нем глава государства ответит на самые острые вопросы о событиях за последние 25 лет.

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Политика #Мир #Россия
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