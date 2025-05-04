Фигуристка Косторная раскрыла пол будущего ребенка

Российская фигуристка Алена Косторная, недавно объявившая о беременности, раскрыла пол их будущего с супругом и партнером Георгием Куницей ребенка — у пары будет мальчик.

Косторная опубликовала в своем телеграм-канале видео с гендер-пати. На нем пара совместно с гостями узнала пол будущего ребенка. Запущенный синий дым показал, что у супругов будет мальчик.

«Очень тебя ждем», — подписала Косторная видео.

Фигуристка объявила о беременности 26 апреля. Косторной 21 год, она начинала как одиночница — на ее счету золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при. В начале 2023 года перешла в парное катание и стала выступать с Куницей.

В августе того же года фигуристы поженились, а в ноябре 2024 года объявили, что берут двухлетнюю паузу в карьере.

Косторной 21 год, она тренировалась у Этери Тутберидзе вместе с ровесницами Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Трио, блиставшее в России и в мире, поклонники назвали ТЩК.

Трусова сообщила о беременности в марте 2025 года, она с мужем, одиночником Макаром Игнатовым тоже ждут мальчика. Об отношениях Щербаковой ничего неизвестно. В прошлом году появлялись слухи об ее романе с футболистом Максимом Шнапцевым, фигуристка их опровергла.