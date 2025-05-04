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Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

США внесли «несравнимо» больший вклад для победы в Первой и Второй мировых войнах, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем, потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, «именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше».

Президент США объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой. Он призвал американцев начать «праздновать наши победы».

В январе 2025 года Трамп сказал, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне. «Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жителей», — отметил он тогда.

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Топ комментариев

sib_man9

они конечно не пишут но прекрасно понимают "территория 404" это рассадник терроризма и зона беззакония

Wolf Hound

Может пора уже перестать с хохлами сюсюкаться?

Alex B 69

Если бы он знал сколько людей испытывают острое желание врезать... ну вы поняли кому 😀

WIDESCREEN

А за чем на вас оселедцовых наступать.Сделку по редкоземам заключили с вами.Вы теперь собственность