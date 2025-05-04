Кадыров сообщил о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Спецназ «Ахмат», действующий на сумском направлении, предотвратил попытку группы украинских военнослужащих прорваться на территорию Курской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" МО (Минобороны) во взаимодействии с штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15 танкового полка 1 мср (мотострелковой роты) предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области», — написал Кадыров в телеграм-канале

Российские войска получили информацию о местоположении украинских военнослужащих при помощи дронов, добавил глава Чечни. Он уточнил, что координаты передали танкистам, которые открыли огонь.

«Группа противника разгромлена точными ударами», — сообщил Кадыров.

Минобороны России о попытках ВСУ прорваться в регион не сообщало.

Подразделения ВСУ зашли в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.