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Кадыров сообщил о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Спецназ «Ахмат», действующий на сумском направлении, предотвратил попытку группы украинских военнослужащих прорваться на территорию Курской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" МО (Минобороны) во взаимодействии с штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15 танкового полка 1 мср (мотострелковой роты) предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области», — написал Кадыров в телеграм-канале

Российские войска получили информацию о местоположении украинских военнослужащих при помощи дронов, добавил глава Чечни. Он уточнил, что координаты передали танкистам, которые открыли огонь.

«Группа противника разгромлена точными ударами», — сообщил Кадыров.

Минобороны России о попытках ВСУ прорваться в регион не сообщало.

Подразделения ВСУ зашли в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.

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Оборона #Армия #Конфликты #Мир
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