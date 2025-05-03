США урежут расходы на МКС

США сократят количество полетов пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции в связи с предстоящим выводом ее из эксплуатации в 2030 году, следует из проекта федерального бюджета США на 2026 год.

Расходы на МКС должны быть уменьшены на 508 миллионов долларов, следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома. Достигнуть этого планируется за счет сокращения численности экипажа и объема исследований.

«Бюджет отражает предстоящий переход к более экономически эффективному коммерческому подходу к человеческой деятельности в космосе по мере приближения космической станции к концу своего жизненного цикла», — говорится в проекте.

Ожидается, что NASA переориентирует ресурсы на развитие коммерческих платформ, которые должны прийти на замену МКС после окончания ее эксплуатации. При этом дата прекращения работы станции еще не определена — предварительно, ее могут затопить в 2030 году.