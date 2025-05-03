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Обнаружены новые признаки девятой планеты Солнечной системы

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы обнаружили за орбитой Нептуна объект, который может претендовать на роль загадочной девятой планеты Солнечной системы.

Первые косвенные доказательства существования еще одной планеты в Солнечной системе были представлены в 2016 году. Расчеты показали, что форма орбит и распределение тел в поясе Койпера свидетельствуют о наличии гигантской планеты, сильно удаленной от остальных.

Для нового исследования астрономы использовали данные инфракрасных обзоров IRAS и AKARI. Космическая обсерватория IRAS собирала данные в 1983 году, японский спутник AKARI — с 2005 по 2011 год. Статью с результатами изысканий опубликовал портал arXiv.

Предположительно, масса объекта — от семи до 17 масс Земли, а удаленность — от 500 до 700 астрономических единиц. В ходе изучения массива данных ученые нашли 13 «пар» инфракрасных источников с подходящими параметрами.

Самым интересным из кандидатов оказался объект, который медленно вращается вокруг Солнца на расстоянии более 105 миллиардов километров — это в сотни раз дальше от Солнца, чем Земля. Если это действительно девятая планета, то она является ледяным гигантом.

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