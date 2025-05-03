Новые штрафы за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, максимальный размер взысканий составит 15 миллионов рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ.

«С конца мая в России вступают в силу изменения в КоАП РФ, касающиеся защиты персональных данных. Теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора», — уточнило ведомство.

Так, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от тысячи до 10 тысяч человек, то штраф составит для должностных лиц от 200 до 400 тысяч рублей, для компаний и индивидуальных предпринимателей — от 3 до 5 миллионов рублей.

За распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы могут составить до 15 миллионов рублей. Кроме того, вводится ответственность за несообщение об утечке. За это грозит штраф вплоть до 3 миллионов рублей.