Китайская плотина замедлила вращение Земли

Строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» увеличило земные сутки на 60 наносекунд, подсчитал геофизик NASA доктор Бенджамин Фонг Чая. Расчеты опубликованы сайтом LADbible.

Плотина в среднем удерживает почти 50 кубических километров воды. Такой массы достаточно, чтобы вызвать фиксируемое точными приборами изменение вращения Земли — на 60 наносекунд. Ось планеты сдвинулась примерно на два сантиметра.

При этом человек ощутить такое удлинение земных суток не способен. Расчеты показали, что на удлинение суток на дополнительную секунду потребуется сдвиг массы, эквивалентной более 16 миллионам подобных плотин.

Китайская плотина «Три ущелья» считается крупнейшей гидроэлектростанцией в мире по объему вырабатываемой энергии. Ее высота — 185 метров. Мощность плотины — 22,5 тысячи МВт, что сопоставимо с энергией 15 ядерных реакторов.