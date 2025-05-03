Путин признался в постоянном желании кому-то «врезать»

Президент Владимир Путин признался в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным , что постоянно испытывает желание кому-то «врезать», но держит себя в руках.

Зарубин выложил в своем телеграм-канале фрагмент из ранее анонсированного документального фильма о 25-летнем пребывании Путина у власти, который 4 мая покажут на телеканале «Россия 1».

На видео журналист говорит о внешнем хладнокровии и сдержанности президента и спрашивает: «Неужели никогда не возникает желания кому-то, что называется, врезать?». «Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — ответил на это Путин.

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» выйдет на телеканале «Россия 1» в 21.00. В нем президент России ответит на самые острые вопросы о произошедших за 25 лет событиях.