«Бессмертный полк» пройдет по Вашингтону

Акция «Бессмертный полк» состоится в Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет, сообщила координатор проекта Анна Блоха.

По ее словам, сначала мероприятие не проводилось из-за пандемии, потом из-за сложной политической ситуации. «Очень рады, что мы получили разрешение», — сказала координатор в комментарии РИА Новости.

По ее словам, американские власти санкционировали присутствие на мероприятии 300 человек, но она ожидает меньшее число участников. «Думаем, что сто человек наберется», — предположила Блоха.

Акция начнется в парке Лафайет-сквер, находящемся напротив Белого дома, после чего участники шествия пройдут до мемориала Второй мировой войны. Участие посла России в США Александра Дарчиева при этом не ожидается.