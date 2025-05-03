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Rockstar Games перенесла выход GTA VI

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Grand Theft Auto VI
Фото: © Rockstar Games

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесли на 26 мая 2026 года, сообщила компания Rockstar Games на своем сайте.

Изначально планировалось, что релиз проекта состоится в 2025 году. Однако планы разработчиков поменялись. «Нам жаль, что это произойдет позже, чем вы ожидали», — говорится в сообщении.

Разработчики подчеркнули, что им потребовалось дополнительное время, чтобы «предоставить игру на том уровне качества, которого вы ожидаете и заслуживаете». Они также пообещали поделиться дополнительной информацией в ближайшее время.

GTA VI — одна из самых ожидаемых игр последних лет, ее анонсировали в декабре 2023 года. Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году и попала в топ самых продаваемых — ее приобрели более 200 миллионов раз.

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Игры #Экшены
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