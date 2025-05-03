Rockstar Games перенесла выход GTA VI

Выход игры Grand Theft Auto VI перенесли на 26 мая 2026 года, сообщила компания Rockstar Games на своем сайте.

Изначально планировалось, что релиз проекта состоится в 2025 году. Однако планы разработчиков поменялись. «Нам жаль, что это произойдет позже, чем вы ожидали», — говорится в сообщении.

Разработчики подчеркнули, что им потребовалось дополнительное время, чтобы «предоставить игру на том уровне качества, которого вы ожидаете и заслуживаете». Они также пообещали поделиться дополнительной информацией в ближайшее время.

GTA VI — одна из самых ожидаемых игр последних лет, ее анонсировали в декабре 2023 года. Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году и попала в топ самых продаваемых — ее приобрели более 200 миллионов раз.