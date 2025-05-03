Подсчитано количество санкций против России

Количество санкций, введенных против России с 2014 года, достигло почти 29 тысяч, следует из данных аналитического портала Castellum.

По состоянию на конец апреля 2025 года против России действовало 28 937 санкций. Из них 92% были введены с конца февраля 2022 года. На США пришлось 25,5% от всех мер (7384 санкции), на Канаду — 12,6% (3639), Швейцарию — 11,3% (3266).

В топ-10 также вошли: Норвегия (2678 санкций), Евросоюз и Исландия (2 482 санкций), Великобритания (2078 ограничений), Новая Зеландия (1860 санкций), Австралия (1598 ограничений), Япония (1441).

В настоящее время Евросоюз работает над 17-м пакетом антироссийских санкций. В феврале президент США Дональд Трамп продлил действие всех ограничений против Москвы еще на один год.