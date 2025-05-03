НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Подсчитано количество санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
584 5

Количество санкций, введенных против России с 2014 года, достигло почти 29 тысяч, следует из данных аналитического портала Castellum.

По состоянию на конец апреля 2025 года против России действовало 28 937 санкций. Из них 92% были введены с конца февраля 2022 года. На США пришлось 25,5% от всех мер (7384 санкции), на Канаду — 12,6% (3639), Швейцарию — 11,3% (3266).

В топ-10 также вошли: Норвегия (2678 санкций), Евросоюз и Исландия (2 482 санкций), Великобритания (2078 ограничений), Новая Зеландия (1860 санкций), Австралия (1598 ограничений), Япония (1441).

В настоящее время Евросоюз работает над 17-м пакетом антироссийских санкций. В феврале президент США Дональд Трамп продлил действие всех ограничений против Москвы еще на один год.

Еще по теме
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Захарова отреагировала на эксгумацию советских бойцов в Львове
Зеленский шесть раз безуспешно просил Лулу да Силву о встрече
Рубио заявил, что Украина не сможет «сдвинуть Россию»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе
Трамп счел Россию очень мощной военной силой
Патрушев увидел контуры победы России в СВО
Белому дому не понравилось перемирие в дни 80‑летия Победы
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

некогда очень мощная экономически бывшая республика советского союза став самой конченой европейской...

Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?

sib_man9

они конечно не пишут но прекрасно понимают "территория 404" это рассадник терроризма и зона беззакония