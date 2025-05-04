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Почему деревья не растут до неба

Источник:
Sibnet.ru
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Самое высокое дерево — Секвойя вечнозеленая — достигает высоты 120 метров
Самое высокое дерево — Секвойя вечнозеленая — достигает высоты 120 метров
Фото: Bradley Weber / CC BY 2.0

Деревья не могут бесконечно расти вверх из-за законов физики и биологии. Самые высокие из них — секвойи вечнозеленые — вырастают не выше 120 метров.

Даже чрезвычайно толстый и прочный ствол не может гарантировать дереву запредельную высоту. Ближе к высоте в 200 метров оно неизбежно рухнет под тяжестью своего веса. Дерево, имеющее ствол в форме конуса с широким основанием, могло бы вырасти до 400 метров, но таких в природе не существует.

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Есть теория, что с увеличением массы дерева до определенного уровня ему станет недостаточно энергии, получаемой листьями в процессе фотосинтеза. Именно поэтому деревья эволюционно не стремятся в запредельные выси.

Существует еще одно ограничение — проблема транспортировки питательных веществ в верхнюю часть ствола и кроны. Высокому дереву требуются в день сотни литров воды. На основании этих данных ботаники рассчитали, что секвойи не могут вырастать выше 120 метров.

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Наука #Интересно #Природа
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