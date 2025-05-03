ФСБ рассекретила массовое убийство Британией советских пленных

ФСБ обнародовала показания очевидцев убийства британскими военными на Балтике нескольких тысяч советских военнопленных 3 мая 1945 года.

В этот день 80 лет назад британская авиация разбомбила и расстреляла три германских судна: «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», на которых немцы перевозили заключенных в Норвегию. Все корабли затонули.

По разным подсчетам, тогда в Любекской бухте в Балтийском море погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших составляли советские военнопленные. Спаслись лишь 300 человек.

Подробности чудовищной трагедии рассказал чудом выживший свидетель Василий Саломаткин. По его словам, корабли, которыми командовали эсесовцы, не сделали ни одного ответного выстрела по самолетам английской авиации.

Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репарации направило письмо Саломаткина в МИД СССР, а оттуда для проверки изложенных в письме фактов — в министерство госбезопасности СССР. По результатам проверки его показания подтвердились.

Британская сторона так и не дала внятных объяснений своим действиям. Одна из версий — генерал Джордж Робертс, который знал о военнопленных на кораблях, почему-то не передал информацию о перевозке узников концлагерей командованию авиации.