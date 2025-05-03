Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня с 8 по 11 мая, приуроченном к 80-летию Победы.

Вместо этого Зеленский предложил 30-дневное перемирие по модели, ранее озвученной США, так как «за три, пять, семь дней» якобы невозможно ни о чем договориться, пишет «Интерфакс-Украина».

«Американцы предложили модель безусловного прекращения огня — мы следуем ей. Нужны не три дня, а 30, чтобы можно было реально что-то согласовать»,— сказал Зеленский журналистам, комментируя российскую инициативу.

Издание отмечает, что украинский президент также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.