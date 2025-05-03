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Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня с 8 по 11 мая, приуроченном к 80-летию Победы.

Вместо этого Зеленский предложил 30-дневное перемирие по модели, ранее озвученной США, так как «за три, пять, семь дней» якобы невозможно ни о чем договориться, пишет «Интерфакс-Украина».

«Американцы предложили модель безусловного прекращения огня — мы следуем ей. Нужны не три дня, а 30, чтобы можно было реально что-то согласовать»,— сказал Зеленский журналистам, комментируя российскую инициативу.

Издание отмечает, что украинский президент также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

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mosquito__2010

некогда очень мощная экономически бывшая республика советского союза став самой конченой европейской...

Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?

sib_man9

они конечно не пишут но прекрасно понимают "территория 404" это рассадник терроризма и зона беззакония