Крупнейший в истории России бриллиант продадут с аукциона. ФОТО

Компания «Алроса» выставит на торги самый крупный в истории России бриллиант «Новое солнце», сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Губернатор уточнил в комментарии ТАСС, что бриллиант планируется продавать на аукционе, однако его дата пока не определена. Вес уникального камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow — более 100 карат, или около 20 граммов.

Ювелиры завершили огранку самого крупного бриллианта в истории России в начале апреля. Над огранкой камня более двух лет трудились 15 специалистов. Перед стартом огранки был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм.

Бриллиант «Новое солнце» Фото: © пресс-служба «Алроса»

Для создания бриллианта «Новое Солнце» использовался сверхкрупный алмаз медово-золотистого цвета «Рассвет» возрастом около миллиарда лет и весом более 200 карат, добытый на арктическом месторождении Эбелях.

В СССР самым крупным добытым алмазом является «Двадцать шестой съезд КПСС» весом 342,57 карата. Он был найден в 1980 году в кимберлитовой трубке «Мир» и хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.