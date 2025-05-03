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Крупнейший в истории России бриллиант продадут с аукциона. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Алроса» выставит на торги самый крупный в истории России бриллиант «Новое солнце», сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Губернатор уточнил в комментарии ТАСС, что бриллиант планируется продавать на аукционе, однако его дата пока не определена. Вес уникального камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow — более 100 карат, или около 20 граммов.

Ювелиры завершили огранку самого крупного бриллианта в истории России в начале апреля. Над огранкой камня более двух лет трудились 15 специалистов. Перед стартом огранки был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм.

Бриллиант «Новое солнце»
Бриллиант «Новое солнце»
Фото: © пресс-служба «Алроса»

Для создания бриллианта «Новое Солнце» использовался сверхкрупный алмаз медово-золотистого цвета «Рассвет» возрастом около миллиарда лет и весом более 200 карат, добытый на арктическом месторождении Эбелях.

В СССР самым крупным добытым алмазом является «Двадцать шестой съезд КПСС» весом 342,57 карата. Он был найден в 1980 году в кимберлитовой трубке «Мир» и хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.

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Экономика #Недра и ТЭК
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