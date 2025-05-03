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Ученые поймали пугающий сигнал из недр Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Геофизики зафиксировали сигнал из недр Земли, который указывает на растущую угрозу мощнейшего вулканического извержения.

Геофизические исследования показывают, что вероятность подобного события в текущем столетии составляет примерно 16%. При этом извержение может стать одним из самых катастрофических в истории человечества, передает CNN.

Пока нельзя определить, какой именно вулкан станет источником бедствия. Сейчас многие потенциально опасные объекты находятся в состоянии покоя, однако вулканы способны совершенно внезапно пробуждаться.

Последствия такого извержения могут стать катастрофическими. Например, извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году привело к глобальному снижению температуры из-за выбросов в атмосферу огромного количества пепла и сажи.

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mosquito__2010

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Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

urbasik

Вдруг Гитлер предлагает Сталину о перерыве в Сталинградской битве.Мол холодно сильно .

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?