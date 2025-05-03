Ученые поймали пугающий сигнал из недр Земли

Геофизики зафиксировали сигнал из недр Земли, который указывает на растущую угрозу мощнейшего вулканического извержения.

Геофизические исследования показывают, что вероятность подобного события в текущем столетии составляет примерно 16%. При этом извержение может стать одним из самых катастрофических в истории человечества, передает CNN.

Пока нельзя определить, какой именно вулкан станет источником бедствия. Сейчас многие потенциально опасные объекты находятся в состоянии покоя, однако вулканы способны совершенно внезапно пробуждаться.

Последствия такого извержения могут стать катастрофическими. Например, извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году привело к глобальному снижению температуры из-за выбросов в атмосферу огромного количества пепла и сажи.