Microsoft объявила о прекращении работы Skype

Работа платформы Skype прекратится 5 мая, сообщила компания Microsoft на своем сайте технической поддержки.

Клиенты, которые не хотят отказываться от функционала Skype, могут перейти на бесплатную версию Microsoft Teams, которая включает в себя многие функции старого приложения, говорится в сообщении.

Для этого необходимо войти в Microsoft Teams, используя свой аккаунт от Skype. После этого все чаты и контакты перенесутся автоматически. Кроме того, в самом приложении Skype придет уведомление с инструкциями по переносу.

Платформа Skype была запущена в 2003 году, в 2011 году ее приобрела компания Microsoft. По состоянию на 2023 год Skype пользовались 36 миллионов человек, более свежие данные отсутствуют.