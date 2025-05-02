Севастополь пережил самую массированную атаку в этом году

Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев.

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что попытка противника испортить майские праздники жителям полуострова и туристам провалилась. Также он призвал доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 121 украинский дрон над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.