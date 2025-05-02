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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Севастополь пережил самую массированную атаку в этом году

Источник:
Sibnet.ru
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Силы ПВО и флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в этом году, сообщил губернатор Михаила Развожаев.

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что попытка противника испортить майские праздники жителям полуострова и туристам провалилась. Также он призвал доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 121 украинский дрон над российскими регионами, 89 из них — над Крымом, еще 23 — над акваторией Черного моря.


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mosquito__2010

некогда очень мощная экономически бывшая республика советского союза став самой конченой европейской...

Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

urbasik

Вдруг Гитлер предлагает Сталину о перерыве в Сталинградской битве.Мол холодно сильно .

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?