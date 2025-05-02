«Почту России» интегрируют с «Госуслугами»

Законопроект о наделении «Почты России» новым статусом и интеграции с цифровыми сервисами, включая «Госуслуги», внесут в Госдуму в мае-июне, сообщил глава комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Законопроект предполагает закреплении за «Почтой России» статуса уполномоченного оператора по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома и интеграции компании с цифровыми сервисами, сказал РИА Новости Гаврилов.

По его словам, документ предусматривает комплексную реформу и формирует новую модель взаимодействия между государством, цифровыми платформами и гражданами. Один из ключевых пунктов — юридическое оформление функций доставки, которые ранее выполнялись без четкой правовой базы.

Среди других положений — интеграция с порталом «Госуслуги», прием электронных платежей без банковских комиссий, а также продажа безрецептурных лекарств в отделениях «Почты России» для устранения дефицита аптек в отдаленных регионах.

Также предлагается использовать почтовые отделения как пункты выдачи заказов с маркетплейсов. Гаврилов подчеркнул, что руководство компании ориентируется на полную перестройку с упором на цифровизацию и улучшение логистики.