«Почту России» интегрируют с «Госуслугами»

Законопроект о наделении «Почты России» новым статусом и интеграции
с цифровыми сервисами, включая «Госуслуги», внесут в Госдуму в мае-июне, сообщил
глава комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Законопроект предполагает закреплении за «Почтой России»
статуса уполномоченного оператора по доставке почтовых сообщений в
многоквартирные дома и интеграции компании с цифровыми сервисами, сказал РИА
Новости Гаврилов.
По его словам, документ предусматривает комплексную реформу
и формирует новую модель взаимодействия между государством, цифровыми
платформами и гражданами. Один из ключевых пунктов — юридическое оформление
функций доставки, которые ранее выполнялись без четкой правовой базы.
Среди других положений — интеграция с порталом «Госуслуги»,
прием электронных платежей без банковских комиссий, а также продажа
безрецептурных лекарств в отделениях «Почты России» для устранения дефицита
аптек в отдаленных регионах.
Также предлагается использовать почтовые отделения как
пункты выдачи заказов с маркетплейсов. Гаврилов подчеркнул, что руководство
компании ориентируется на полную перестройку с упором на цифровизацию и
улучшение логистики.