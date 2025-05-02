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Зеленский шесть раз безуспешно просил Лулу да Силву о встрече

Источник:
Metr?poles
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Президент Украины Владимир Зеленский более полутора лет посылал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма с просьбами о встрече, но не получил ответа, пишет бразильская газета Metrpoles со ссылкой на дипломатов.

Зеленский, в частности, просил Лулу да Силву о приглашении на саммит Группы двадцати, который проходил в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года. Ответа не получил, поэтому представителей Украины на саммите не было, рассказали источники.

По их словам, саммит был посвящен «борьбе с голодом и бедностью, устойчивому развитию и глобальному управлению», поэтому власти Бразилии посчитали участие украинцев в нем неуместным.

После того как Лула да Силва заявил о намерении прибыть в Москву по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне, украинские власти пригласили его посетить Киев. Этот призыв также будет проигнорирован.

Ранее стало известно, что Лула да Силва в ходе поездки в Россию намерен выступить в роли посланника мира и поддержать инициативы о начале переговоров по разрешению украинского конфликта.

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Политика #Мир
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