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Перечислены претенденты на «Золотой мяч» — 2025

Источник:
«Газета.ру»
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«Золотой мяч»
«Золотой мяч»
Фото: padrien80 / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Интернет-портал Goal представил обновленный рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» в 2025 году.

В новой версии рейтинга основным претендентом на награду стал нападающий французского «ПСЖ» Усман Дембеле. Следом за ним идет трио игроков испанской «Барселоны» — Ламин Ямаль, Рафинья и Педри. Пятерку лидеров замыкает нападающий Мохамед Салах из английского «Ливерпуля», приводит «Газета.ру» рейтинг портала Goal.

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.

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mosquito__2010

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Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами

urbasik

Вдруг Гитлер предлагает Сталину о перерыве в Сталинградской битве.Мол холодно сильно .

nicollaich

А украинки отныне будут цеивроппейки?И им выдадут кружевные трусики?