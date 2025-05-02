Рубио заявил, что Украина не сможет «сдвинуть Россию»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не сдвинут Россию» к границам 2014 года, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году», — приводит «Газета.ру» заявление Рубио, сделанной им в эфире телеканала Fox News. Он призвал всех принять этот факт.

Рубио 23 апреля отметил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию России по Украине после начала переговоров.

Накануне источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет о Рубио.