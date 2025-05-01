Украина, ударив 1 мая по рынку в Алёшках в Херсонской области, совершили кровавое военное преступление против мирных жителей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с террористической атакой киевского режима.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов нанесли массированный удар по рынку в Алешках, а затем совершили повторную атаку при начале эвакуации пострадавших. Погибли семь человек, больше 20 — ранены.

«Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения. Очевидно, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан», — сказано в заявлении МИД России.

В российском дипведомстве отметили, что это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима. «Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики», — добавили там.

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — подчеркнули министерстве.