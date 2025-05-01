ВСУ станут начислять очки за убийство российских солдат

Киев внедрил в ВСУ новую наградную систему, где очки начисляются за убийства военнослужащих российской армии, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Солдаты ВСУ должны загружать в программу Army of Drones bonus видеоролики, подтверждающие поражение целей Вооруженных сил России.Вскоре эта программа будет интегрирована в новый онлайн-маркетплейс Brave 1 Market, в котором солдаты ВСУ смогут обменивать очки на необходимую им экипировку и снаряжение.

«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — цитирует ТАСС Федорова.

Каждая пораженная цель будет оцениваться по-разному: шесть очков за убийство российского солдата, 20 очков за повреждения танка, а 40 — за его уничтожение, 50 — за уничтожение мобильной ракетной установки.

За 43 накопленных очка можно будет приобрести БПЛА «Баба Яга». «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон», — объяснил Федоров.