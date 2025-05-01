НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ станут начислять очки за убийство российских солдат

Источник:
ТАСС
404 18

Киев внедрил в ВСУ новую наградную систему, где очки начисляются за убийства военнослужащих российской армии, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Солдаты ВСУ должны загружать в программу Army of Drones bonus видеоролики, подтверждающие поражение целей Вооруженных сил России.Вскоре эта программа будет интегрирована в новый онлайн-маркетплейс Brave 1 Market, в котором солдаты ВСУ смогут обменивать очки на необходимую им экипировку и снаряжение.

«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — цитирует ТАСС Федорова.

Каждая пораженная цель будет оцениваться по-разному: шесть очков за убийство российского солдата, 20 очков за повреждения танка, а 40 — за его уничтожение, 50 — за уничтожение мобильной ракетной установки.

За 43 накопленных очка можно будет приобрести БПЛА «Баба Яга». «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон», — объяснил Федоров.


Еще по теме
ВСУ перебросили в Сумскую область отряды ССО и ГУР
Выбран победитель боя между Т-90 и Challenger 3
Российские военные сбили украинский самолет Су-27
Командир морпехов доложил Путину о ситуации в Курской области
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов Северной Кореи
Украина обвинила Россию в краже Колобка
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе
Обсуждение (18)
Картина дня
США согласились с территориальными требованиями России
Путин признался, что последние три года часто ночует на работе
Старейшая жительница планеты умерла в Бразилии
Рубль сильнее других валют укрепился к доллару
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

некогда очень мощная экономически бывшая республика советского союза став самой конченой европейской...

urbasik

Вдруг Гитлер предлагает Сталину о перерыве в Сталинградской битве.Мол холодно сильно .

Uynachalnica

В 33 года 20-летний стаж? Он в 13 лет профессиональным артистом уже был?

Удавиков

пожизненное рабство, мда, сколько будущих поколений будут расплачиваться с хозяевами