Рубль сильнее других валют укрепился к доллару

Российский рубль с января по апрель сильнее других валют укрепился к доллару, следует из данных биржевых площадок.

Российская валюта за четыре месяца прибавила 38,8%. В тройку лидеров вошли также шведская и чешская кроны — рост на 14,8 и 11,1% соответственно. На 10,1% подорожали швейцарский франк и японская иена, приводит РИА биржевые данные.

Значительно увеличилась стоимость и других европейских валют: например, евро и польский злотый выросли каждый на 9,8%, а норвежская крона — на 9,4. Активно дорожали и валюты в других частях света: японская иена — на 9,9%, бразильский реал — на девять.

В пределах шести-семи процентов увеличилась стоимость фунта стерлингов, мексиканского песо и новозеландского доллара, примерно по четыре-пять процентов прибавили сингапурский доллар, филиппинский песо и южнокорейская вона.