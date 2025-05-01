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Старейшая жительница планеты умерла в Бразилии

Источник:
РБК
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Монахиня Ина Канабарро Лукас
Монахиня Ина Канабарро Лукас
Фото: © longeviquest.com/

Монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся старейшим человеком в мире, умерла в возрасте 116 лет в Бразилии, сообщила организация LongeviQuest, которая занимается верификацией данных о долгожителях.

Лукас родилась 8 июня 1908 года. В молодости она приняла монашеский постриг, большую часть жизни посвятила преподаванию и служению в католических учреждениях Бразилии и Уругвая. Последние десятилетия монахиня провела в Провинциальном доме в Порту-Алегри.

В 2018 году, отмечая 110-летие, Лукас получила апостольское благословение от папы римского Франциска. В одном из интервью монахиня называла причиной своего долголетия веру в Бога. «Он — тайна жизни. Он — секрет всего». — приводит РБК ее слова.

После смерти Лукас титул старейшей жительницы планеты перешел к 115-летней Этель Катерхэм из Великобритании.

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