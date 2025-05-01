МВД сообщило о мошенничестве в туристических чатах Telegram

Мошенники стали создавать специальные туристические чаты в Telegram и с их помощью похищать деньги и персональные данные, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Созданные аферистами в Telegram так называемые туристические чаты, представляют собой небольшие тематические сообщества по разным странам, курортам или даже отелям. С их помощью аферисты активно ищут потенциальных жертв, используя методики социальной инженерии, рассказали ТАСС в МВД.

Злоумышленники в таких чатах представляются обычными туристами, которые якобы ищут попутчиков. Иногда они выдают себя за гидов, которые приглашают на экскурсию в популярных туристических местах. Дальнейшая схема обмана может быть разной.

Мошенники могут потребовать внести предоплату за услугу, после чего пропадают с полученными деньгами. Они могут предложить зарегистрироваться на специальном сайте для поездки и ввести там свои персональные данные, которые в дальнейшем будут похищены.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД советуют покупать туры только на проверенных сайтах и читать отзывы.